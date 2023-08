Santa Casa perde cerca de 33 milhões com quebra de receitas do jogo

A Santa Casa está a perder dinheiro da receita dos jogos sociais, se a comparação for feita com o período pré-pandemia. Nos primeiros seis meses do ano, aquele organismo transferiu 105,6 milhões de euros para o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, menos 1,5 milhões de euros do que no ano passado, mas a redução chega aos 8,4 milhões de euros se compararmos com o primeiro semestre de 2019, último ano sem covid-19.

O Jornal de Notícias que publica neste sábado os dados, realça ainda que com base no montante injetado na Segurança Social oriundo de jogos como as raspadinhas, é possível estimar uma quebra de receitas líquidas dos jogos esteja a rondar os 33 milhões de euros.

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social é o maior beneficiário das transferências dos jogos sociais da Santa Casa, seguindo-se a própria Santa Casa. O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação são também organismos que recebem parcelas relevantes dos montantes faturados com os jogos de sorte e azar.

Recorde-se, no entanto, que os relatórios de contas de 2021 e 2022 estão ainda por aprovar pelo ministério de Ana Mendes Godinho, que pediu que os mesmos fossem reavaliados.