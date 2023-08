Marcelo promulga diploma que obriga multinacionais a divulgar lucros e impostos

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o diploma que transpõe para a ordem jurídica interna uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, sobre a divulgação de informações relativas ao imposto sobre o rendimento por determinadas empresas e sucursais. Determina que os grandes grupos, com faturação acima de 750 milhões, a operar na União Europeia, devem declarar publicamente os lucros e os impostos que pagam no país, de forma descriminada.

"O Presidente da República promulgou o diploma que transpõe a Diretiva (UE) 2021/2101, no que respeita à divulgação de informações relativas ao imposto sobre o rendimento por determinadas empresas e sucursais", diz a nota publicada no site da Presidência da República.

O diploma foi aprovado a 13 de julho em Conselho de Ministros, com o objetivo de “aumentar a transparência das empresas, contribuindo para um maior escrutínio por parte dos financiadores, investidores, fornecedores, clientes, trabalhadores e da sociedade civil em geral, quanto aos impostos sobre o rendimento suportados pelas empresas multinacionais que exercem atividade na União Europeia e em particular em Portugal", diz o comunicado.