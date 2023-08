JMJ. Consumo de estrangeiros subiu 18% nos dias que antecederam o evento

A SIBS verificou que na semana que antecedeu a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa, ou seja. entre 26 e 31 de julho, o consumo feito através de cartões estrangeiros na rede Multibanco aumentaram 18%, face ao mesmo período do ano passado.

O estudo, feito para a identificação de alterações nos hábitos de consumo dos portugueses, diz que esta evolução dos números contribuiu para um crescimento global de 6% do número de operações Multibanco em todo o país.

Ao analisar a origem dos cartões de estrangeiros, é possível perceber que, os países com maior crescimento no número de operações face ao mesmo período do ano passado foram o México (+147%), Austrália e Singapura (ambos com +142%), Nova Zelândia (+126%) e República da Coreia (+125%).