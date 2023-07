Lucros dos CTT disparam 79% no primeiro semestre

O grupo CTT fechou os primeiros seis meses com lucros de 26 milhões, mais 79% do que em igual período do ano passado, segundo a nota enviada ao regulador da bolsa, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A melhoria é justificada com o crescimento de receitas nos serviços financeiros, no Banco CTT e nas encomendas. Pela negativa, destaque para a distribuição do correio, onde as receitas caíram mais de 7%.

No total, as receitas semestrais rondaram os 480 milhões de euros, enquanto as despesas operacionais ficaram pelos 400 milhões de euros.

Os pontos CTT diminuíram 0,7%, são agora 2.364, destes 1.795 são postos de correio (menos 16) e 1.795 lojas (menos uma).



No banco CTT destaque para o aumento do número de contas à ordem, em 7,7%, enquanto os depósitos de clientes subiram 6,2%. O banco mantém o mesmo número de balcões, 212.