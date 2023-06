Ronaldo acionista? CMVM suspende negociações das ações do grupo Cofina

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) determinou às 11h01 desta sexta-feira a suspensão das negociações das ações da Cofina, no dia em que foi noticiado que Cristiano Ronaldo seria investidor na Cofina Media.

"O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) determinou no dia 30/jun/2023 pelas 11:01 (UTC), nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários, a suspensão da negociação das ações Cofina, SGPS, SA, aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado", lê-se no comunicado enviado pelo supervisor.

Entretanto, o administrador executivo da Cofina Media, Luís Santana, confirmou hoje à Lusa que o futebolista Cristiano Ronaldo é investidor na empresa 'Management Buy Out' (MBO), que está a ser preparado por um conjunto de quadros.

O ECO tinha noticiado hoje que Cristiano Ronaldo vai ser acionista de referência da Cofina, notícia depois reproduzida pela CNN Portugal.