Juros podem subir "mais duas vezes este ano" nos EUA

As taxas de juro nos Estados Unidos da América poderão subir mais duas vezes até ao final deste ano, indicou esta quinta-feira o presidente da Reserva Federal norte-americana.

As declarações de Jerome Powell foram prestadas na capital espanhola depois de ter estado em Sintra para participar no Fórum Anual do Banco Central Europeu (BCE), onde já tinha avisado que seriam necessários mais aumentos dos juros para travar a inflação.

Um dia depois, em Madrid, Powell insistiu na mensagem. O presidente da Reserva diz que "uma forte maioria" dos membros conta com novo aumento das taxas, "mais duas vezes até ao final do ano".

O responsável admite ainda que as subidas dos juros podem ser alternadas com pausas.

Neste momento, os juros nos EUA situam-se entre os 5% e os 5,25%.