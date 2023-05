Insolvências de empresas aumentam 15% em abril

O número de insolvências de empresas em Portugal subiu 15% em abril, indicam dados divulgados esta segunda-feira.

De acordo com a Iberinform, do grupo Crédito y Caución, 294 empresas pediram a insolvência no mês passado, mais 38 do que no período homólogo.

As insolvências pedidas por terceiros também subiram, um aumento homólogo de 17%, para 276 em abril.

No entanto, no conjunto dos quatro primeiros meses do ano, as insolvências desceram 5,6% face a 2022, passaram de 1457 para 1376. Uma descida explicada com “a diminuição dos processos encerrados”, em 17%.

Por distrito, Lisboa é o que apresenta mais encerramentos, 23% do total, seguido do Porto com 21%.

Crescimento de novas empresas desacelera

Ainda de acordo com o mesmo estudo, continuam a surgir novas empresas no país, mas em menor número, face ao ano passado. Em abril surgiram 3302 novos negócios, o que representa um decréscimo de 9,3%.

Lisboa demarca-se dos restantes distritos, ao acolher um terço das novas empresas.

Por sector, a construção e obras públicas é o que regista o maior crescimento, com 11% dos novos negócios. Ainda assim, de forma genérica, cerca de metade dos novos negócios estão nos serviços.