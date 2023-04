DECO alerta para o agravamento das dificuldades financeiras das famílias portuguesas

O aumento do custo de vida é cada vez mais motivo para os pedidos de ajuda à DECO/Proteste. A associação de defesa do consumidor nunca tinha recebido tantos pedidos de auxílio como no ano passado, na ordem dos 31.500 pedidos de ajuda.

Em 2020, pela primeira, vez o aumento do custo de vida surgiu como o principal motivo - representa 36% das causas de dificuldade financeira.

Natália Nunes, da DECO, diz à Renascença que esta é uma tendência vai agravar-se em 2023.

“Aquilo que nós verificamos em 2023 é que o aumento do custo de vida continua, à semelhança daquilo que se verificou já em 2022, a ser uma das principais causas das dificuldades financeiras das famílias portuguesas”, adianta.

Segundo Natália Nunes, este ano 2023 “tem um peso ainda superior”, indicando que “44% das situações, que nos chegam este ano, são devidas ao aumento do custo da vida, que está a provocar grandes desafios para as famílias”.

Para a DECO/proteste, são as despesas com a alimentação e o crédito habitação que causam maior dificuldade às finanças das famílias.

“Isto tem muito a ver com o momento que estamos a viver, com um momento de inflação ainda elevada, sobretudo na fatura da alimentação, e nós, olhando para os orçamentos das famílias que nos pedem ajuda, verificamos que é a fatura da alimentação, mas também a da casa, nomeadamente a do crédito à habitação, em que as famílias têm, na sua maioria, a taxa variável que está de certa forma aqui a desequilibrar os orçamentos das famílias”, explica Natália Nunes.