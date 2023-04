Vistos Gold. Investimento captado mais do que duplica em março para 78,4 milhões

O investimento captado pelo programa vistos Gold mais do que duplicou em março, em termos homólogos, para 78,4 milhões de euros, e subiu 42% no trimestre, segundo contas feitas pela Lusa com base nos dados do SEF.

Em março, o montante captado através do programa de Autorização de Residência para o Investimento (ARI), que cumpriu 10 anos em outubro do ano passado, cresceu 126,5% face ao mês homólogo de 2022 (34,6 milhões), para 78,4 milhões de euros.

Face a fevereiro, quando captou 55,2 milhões de euros, o aumento foi de 42%.

No mês passado, foram atribuídos 163 vistos 'dourados', dos quais 119 por via de aquisição de bens imóveis (70 tendo em vista a reabilitação urbana) e 44 por transferência de capital. Mais uma vez, não houve ARI concedidas por via da criação de postos de trabalho.

O montante captado através da compra de imóveis somou 57,2 milhões de euros, dos quais 23,7 milhões de euros dizem respeito à aquisição para reabilitação urbana, de acordo com os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

O critério de transferência de capitais somou 21,2 milhões de euros em março.

Nesse mesmo mês, os Estados Unidos "destronaram" a China - que tinha regressado ao primeiro lugar em fevereiro, depois de Washington ter "batido" Pequim em janeiro - na lista de países com maior número de vistos Gold obtidos no mês em análise.

Assim, os Estados Unidos obtiveram 28 vistos Gold, a China 23, o Reino Unido 16, seguido do Brasil (11), com o mesmo número que a África do Sul (11).