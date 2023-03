​Salários. Grandes empresas pagam mais 70% do que as pequenas

Em média, os salários das maiores empresas ficam 30% acima dos que são pagos pelas empresas médias e 70% acima das remunerações nas pequenas.



As contas são da Nova Information Management School (NOVA IMS), num estudo para a Associação Business Roundtable Portugal, que reúne 42 das maiores empresas nacionais, e que foi apresentado esta segunda-feira.

Este trabalho conclui ainda que apenas 1% das grandes empresas geram 57% do VAB, o valor acrescentado bruto ou riqueza produzida antes de impostos e descontos. Pagam ainda 71% dos impostos.

Se em 2019, antes da pandemia, tivessem surgido 150 novas grandes empresas, teriam contribuído com mais 4% para o VAB, mais 5% para a receita fiscal, mais 10% para as exportações e ainda subiam os salários em 1%.

O estudo “Análise prospetiva do impacto do crescimento das grandes empresas em Portugal”, conclui que grandes estruturas de negócio “são o principal motor da economia um elemento imprescindível para e estimular o crescimento do país”.

Entre 2016 e 2019, período em que as grandes empresas cresceram de 1.038 para 1.291, apresentaram um VAB a preços de mercado 10 vezes superior a uma empresa média.

Em 2019, as grandes empresas foram, em média, cerca 3,7 vezes mais produtivas que as médias. As grandes gastam ainda mais em salários e em investigação e desenvolvimento (I&D).