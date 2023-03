UBS oferece mil milhões de dólares pelo Credit Suisse, segundo o Financial Times

O UBS ofereceu mil milhões de dólares (cerca de 941 milhões de euros) pelo Credit Suisse, noticia o Financial Times este domingo, adiantando que as autoridades suíças ponderam alterar a legislação para evitar um bloqueio dos acionistas.

De acordo com o diário britânico, o acordo entre os dois bancos deve ser assinado este domingo à noite, antes da abertura do mercado na segunda-feira, a um preço de 0,25 francos suíços por ação (o mesmo valor em euro) a ser pago em ações do UBS, muito abaixo dos 1,86 francos suíços com que o banco fechou a sessão de sexta-feira.

Contudo, segundo a Bloomberg, os executivos do Credit Suisse terão rejeitado a oferta inicial por considerá-la muito baixa. O Financial Times indica que o UBS insistiu numa cláusula que prevê a anulação do acordo perante "uma alteração material adversa".

As fontes ouvidas por aquele órgão de comunicação social assinalam, contudo, que a situação está a evoluir rapidamente e não há garantia de que os termos do acordo permanecerão ou mesmo que este acordo seja alcançado.

Explica ainda que existe quem considere estes termos injustos para o Credit Suisse e para os seus acionistas, enquanto outros criticam os planos de anular as atuais regras de governança corporativa, impedindo o voto dos acionistas do UBS.

Terá havido um "contacto limitado" entre os dois credores e os termos terão sido "fortemente influenciados" pelo Banco Nacional Suíço e pelo regulador, tendo a Reserva Federal norte-americana (Fed) dado o seu consentimento.

O Banco Nacional Suíço comprometeu-se, na madrugada de quinta-feira, a conceder uma ajuda de 50 mil milhões de francos (50,6 mil milhões de euros) ao Credit Suisse, após uma semana de forte turbulência.