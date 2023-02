PRR. Pequenos empresários acusam Governo de "falta de vontade política"

A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas acusa o Governo de "falta de vontade política", não se mostrando surpreendidos pelas verbas do PRR não chegarem às empresas de menor dimensão.

Segundo o último balanço, até 22 de fevereiro, os beneficiários do Plano de Recuperação e Resiliência receberam 1.505 milhões de euros, 9% do total. As empresas terão direito a 173 milhões, mas os pequenos empresários não estão a conseguir aceder aos programas, aponta a Associação de Consultores de Investimento e Inovação de Portugal.

De acordo com as conclusões da mesma associação, os critérios de acesso aos fundos revelam-se inacessíveis para a grande maioria das pequenas e médias empresas, que representam 99% do tecido empresarial nacional.

À Renascença, o presidente da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME), Jorge Pisco, diz não estar surpreendido. "Isso vem ao encontro daquilo que a CPPME sempre tem dito. Nenhuma das medidas que estão previstas [no PRR] têm a ver com as micro e pequenas empresas."

"A realidade está bem plasmada naquilo que foi o próprio relatório que a comissão de acompanhamento [CNA-RR] apresentou a semana passada, ou seja, as micro e pequenas empresas estão completamente arredadas deste PRR."