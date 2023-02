Habitação. Renegociação de empréstimos duplicou nos últimos meses

Renegociação de créditos à habitação duplicou entre outubro e dezembro do ano passado, por causa do aumento das taxas de juro.

De acordo com o jornal Público, que cita dados do Banco de Portugal, em dezembro a restruturação de créditos representava 22% das novas operações de crédito.

Também de acordo com o Banco de Portugal, aumentaram as amortizações antecipadas no último trimestre de 2022.

Recorde-se que a comissão para proceder à liquidação antecipada de empréstimos abrange apenas os empréstimos de taxa variável e está suspensa até ao final deste ano.