Combustíveis descem na próxima semana. Gasóleo fica oito cêntimos mais barato

Esta sexta-feira haverá nova revisão das medidas fiscais temporárias criadas para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

Em janeiro, o mecanismo que é atualizado no início do mês ditou uma redução do desconto do ISP, em 1,3 cêntimos por litro de gasóleo e em 1,2 cêntimos por litro de gasolina.

Esta semana o gasóleo ficou 1,6 cêntimos mais caro, enquanto a gasolina ficou 3,2 cêntimos mais caro, naquela que foi a terceira subida consecutiva desde o início do ano.