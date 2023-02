Bónus a CEO da TAP é legal, garante ministro das Infraestruturas

O bónus à presidente executiva da TAP é legal, mas só será pago se o "dinheiro injetado" na empresa for "recuperado". O esclarecimento é feito pelo ministro das Infraestruturas no dia em que os partidos da oposição reclamaram a ilegalidade desse bónus, que pode chegar até aos três milhões de euros.

João Galamba garante que a verba negociada só será paga se o plano de reestruturação da companhia aérea for cumprido e se uma parte significativa do dinheiro injetado na empresa for recuperado - uma condição até agora desconhecida. "A comissão de vencimentos deliberou fixar a remuneração bruta e não ficou naquele momento o bónus por uma razão simples: pois está ligado à concretização e ao sucesso do plano de reestruturação da TAP. Na altura, o plano ainda não estava aprovado e, foi por isso, que a comissão entendeu deliberar futuramente a questão do bónus".

Em Castelo Branco, o ministro recusou comentar o valor de três milhões de euros de que se fala, dizendo diz apenas que foram as condições negociadas e que o Governo vai cumprir.

Nestas declarações, garantiu que o bónus negociado com Christine Ourmières-Widener não tinha de ser aprovado em assembleia geral ao contrário da notícia hoje avançada pelo Jornal Económico.



Galamba aproveitou para apelar aos responsáveis políticos para não usarem a TAP como arma de arremesso, o que pode prejudicar a venda da companhia aérea.