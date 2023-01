Sede do Eurobic alvo de buscas devido a Isabel dos Santos

A sede do Eurobic, em Lisboa, está a ser alvo de buscas do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), estando em causa informação relevante relacionada com os 17 inquéritos criminais abertos em Portugal que visam Isabel dos Santos.

De acordo com o Observador, as buscas foram autorizadas pelo juiz de instrução Carlos Alexandre, que está nas instalações do Eurobic para a validação de documentação que venha a ser apreendida, acrescentando que a consultora PwC e o ex-sócio de Isabel dos Santos, Jaime Esteves, foram alvo de buscas esta terça-feira.

As buscas terão sido solicitadas por Angola, onde dois dos 17 processos abertos contra Isabel dos Santos têm origem.

Entre as investigações de crimes praticados em Portugal está a suspeita de desvio de fundos públicos angolanos para adquirir participações sociais em empresas portuguesas.

