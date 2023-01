​Microsoft vai despedir 10 mil trabalhadores

A gigante tecnológica Microsoft prepara-se para despedir 10 mil trabalhadores em todo o mundo, o equivalente a cerca de 5% da sua mão de obra.



A medida foi anunciada pelo diretor-executivo da Microsoft, Satya Nadella, numa publicação no blogue oficial da multinacional norte-americana.

Satya Nadella explica que a Microsoft vai ajustar os seus custos à receita e às perspetivas de procura dos clientes.

“Estamos a viver tempos de mudanças significativas e, quando me encontro com clientes e parceiros, algumas coisas ficam claras. Primeiro, quando vimos os clientes acelerarem seus gastos digitais durante a pandemia, agora estão a otimizar seus gastos digitais para fazer mais com menos”, argumenta o CEO da Microsoft.