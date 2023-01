Preços na Vodafone vão subir 7,8%, a partir de março

A operadora Vodafone anunciou esta terça-feira o aumento de preços para este ano.

Num comunicado divulgado no site oficial da empresa, é adiantado que a "subida pode chegar até 7,8%" no valor global da fatura, "conforme os serviços subscritos e de acordo com os termos e condições previstos no respetivo contrato".

Esta atualização tem em conta a taxa de inflação de 2022, publicada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Para já não é dada mais informação, com a Vodafone a prometer esclarecimentos sobre o novo tarifário a partir de 30 de janeiro.

No próximo mês sobem já os preços na Nos e na Meo, também em linha com a inflação.

A primeira a anunciar aumentos foi a Altice, dona da Meo, que vai atualizar o preçário em 7,8% já a partir de fevereiro.

Na mesma linha, a Nos decidiu atualizar o preço dos serviços segundo a taxa de inflação anual, mas “apenas sobre as mensalidades dos serviços, mantendo-se inalteradas quaisquer outras tarifas dos serviços”.

Em outubro o regulador, a Anacom, lançou um pedido de moderação aos operadores. Apelou tem tivessem em conta "razões económicas e sociais de relevo que deverão ser devidamente ponderadas pelas empresas do setor", no momento de decidir os novos preços.