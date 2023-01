Ministro das Finanças afasta cenário de “recessão técnica”

Estamos no arranque do ano, mas num cenário menos negativo do que aquele quando elaboramos o Orçamento do Estado (OE), nomeadamente, relativamente ao preço dos produtos energéticos e isso tem grande impacto sobre a capacidade de cumprirmos as nossas metas no OE para 2023, que eram metas de crescimento económico e de manutenção de uma muito baixa taxa de desemprego”, assinalou.

Fernando Medina lembrou ainda os que “apelidaram de excessivamente otimistas as previsões que o Governo tinha”, aquando da apresentação do OE para 2023, para sublinhar que, “embora numa fase preliminar do ano”, os sinais que existem, “permitem-nos antever uma melhor capacidade da nossa economia cumprir as projeções que temos definidas e podermos executar o nosso programa, que é mantermos o apoio às famílias e às empresas,” ao longo deste ano.

Por outro lado, Medina afirmou que com os dados de que dispõe, é possível prosseguir com os objetivos do Governo, de solução do défice orçamental.

“Precisamos de o fazer para conseguirmos baixar de novo o peso da dívida pública. Já conseguimos triá-la oa pódio, da posição destacada de terceiro país mais endividado, mas precisamos de ir mais longe de forma a que ela se coloque ainda em patamares de verdadeira sustentabilidade para o nosso futuro e das gerações que se seguem”, destacou o ministro das Finanças.