Estado "conivente". EDP “tem de pagar impostos” pela venda de barragens, defende Rio

Mas para o ex-líder do PSD, que fez esta segunda-feira, em Miranda do Douro, a primeira aparição pública em meses, precisamente no dia que se assinalam dois anos da venda das barragens da EDP, “o que está aqui em causa” é que a venda de seis barragens ou da exploração de seis barragens, “tem de pagar impostos e não está a pagar”.

“Um negócio no bom sentido do termo, exploração de seis barragens, que é vendida, sim senhor, pode ser vendida há quem concorda, a quem não concorde, mas é uma transação normal”, sublinha.

Rui Rio defende que há um favorecimento do Estado no caso da venda das barragens da EDP à Engie . O ex-líder do PSD acusa ainda o Estado de ser conivente com o que entende por perdão fiscal.

Pouco antes, a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, tinha considerado “inaceitável” que a EDP e outras donas de barragens continuem sem pagar os impostos devidos a municípios como o de Miranda do Douro, em Trás-os-Montes.

Esta é das regiões que mais energia produz para o país, mas aguarda há dois anos que lhe sejam pagos cerca de 100 milhões de euros de impostos pelo negócio da venda da concessão de seis barragens da bacia do rio Douro por parte da EDP ao um consórcio internacional liderado pela francesa Engie.

Para assinalar os dois anos do negócio e da polémica em torno do mesmo, a Assembleia Municipal de Miranda do Douro convocou para esta segunda-feira uma reunião extraordinária para a qual convidou a coordenadora do Bloco de Esquerda, que foi uma das vozes a nível nacional a exigir as contrapartidas para as populações, depois de a questão ter sido levantada pelo Movimento Cultural da Terra de Miranda.

Catarina Martins começou por falar aos jornalistas da proposta que o partido apresenta hoje na Assembleia da República para que os impostos devidos sejam pagos e para que seja feita uma alteração legislativa que obrigue as barragens a pagarem Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).

“Qualquer pequeno proprietário rural aqui está a pagar o seu IMI, não há nenhuma razão para os donos de barragens não pagarem o seu IMI. Não podem ser os maiores grupos económicos e quem faz mais dinheiro a não pagar as suas obrigações”, defendeu a líder do Bloco.

“Têm de pagar o imposto”

Sobre aquele que foi um dos maiores negócios em Portugal que envolveu 2,2 mil milhões de euros, como salientou a presidente da Câmara de Miranda do Douro, Helena Barril, na abertura da sessão, a coordenadora do BE insistiu que “tem que pagar o imposto”.

“Essa é receita fundamental para esta zona do território, estamos em Trás-os-Montes, onde é produzida tanta da energia do país, energia que é tão cara, tanta gente ganha tanto com a energia e aqui não fica nada”, vincou.