Redução de 2,5%. EDP Comercial baixa tarifas de eletricidade

A EDP Comercial decidiu rever em baixa as suas tarifas, anunciando agora uma redução de 2,5% nos preços.

“Depois de analisadas as Tarifas de Acesso às Redes publicadas pela ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) e uma vez que as condições tarifárias finais são diferentes das anunciadas na proposta de outubro, a EDP Comercial decidiu fazer uma redução no seu tarifário”, indica a empresa numa nota que começará a ser distribuída esta quarta-feira aos clientes.

Assim, “para efeitos de comparação com as variações que têm sido anunciadas por outros comercializadores do mercado, a EDP Comercial vai descer a energia em 2,5% a partir de hoje, 11 de janeiro”.



A empresa tinha anunciado em novembro que em janeiro deste iria aumentar em média as faturas dos seus clientes em 3%.



Na proposta tarifária de 15 de outubro, a ERSE já apontava para uma descida significativa nas tarifas de acesso à rede, que beneficiava não só os consumidores do mercado regulado, mas também os do mercado liberalizado. No entanto, a versão final das tarifas para 2023 trouxe termos tarifários um pouco diferentes.

Se na proposta de outubro a ERSE apontava para uma subida dos preços regulados para clientes domésticos de 1,1%, na versão final, em dezembro, o regulador fixou um agravamento da fatura de 1,6%.