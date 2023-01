Combustíveis mais baratos esta semana

Com a descida dos preços do gasóleo e da gasolina, abastecer a viatura esta semana vai custar menos dinheiro. O diesel vai ficar mais barato quatro cêntimos por litro e a gasolina, 2,5 cêntimos por litro.

Na base desta descida está a desvalorização do petróleo nos mercados internacionais registada ao longo da semana passada. A cotação do barril de Brent, que serve de referência para Portugal, terminou a sessão com um valor inferior a 79 dólares.

A confirmarem-se as descidas, quando abastecer, deverá pagar 1,594€ por litro de gasóleo simples e 1,645€ por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia.

O preço final nas bombas depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.

Os novos preços já refletem a revisão das medidas fiscais temporárias aprovadas pelo Governo para mitigar o aumento do preço dos combustíveis e que são atualizados ao início de cada mês.

O efeito de mecanismo de compensação aplicado ditou uma redução do desconto do ISP mais pequena em 1,3 cêntimos por litro de gasóleo e em 1,2 cêntimos por litro de gasolina, face a dezembro.



De acordo com o mais recente boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia, Portugal ocupa a décima posição no ranking dos países da UE com os preços da gasolina 95 mais elevados, 9 cêntimos mais cara do que em Espanha. Já o gasóleo ocupa a 18ª posição.