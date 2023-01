Algo vai mal na banca portuguesa em termos de política de remuneração de depósitos.



As taxas de juro têm subido significativamente nos últimos seis meses, os juros do crédito à habitação e ao consumo também subiram, aumentando os custos das famílias, mas a taxa de remuneração dos depósitos praticamente não se mexeu, ao contrário do que está a acontecer nos outros países da Zona Euro. O que se está a passar e o que deve fazer o cidadão que tem poupanças?

Para se perceber o que se está a passar com as taxas de remuneração de depósitos da banca vamos aos conceitos base e números mais recentes.

A taxa de juro é o valor do dinheiro no tempo. Uma taxa de juro de 2% a 1 ano significa que se eu ceder o meu dinheiro durante um ano (adiando assim possibilidades de consumo e investimento) recebo um valor de 2 euros por cada 100 euros.

Desde logo, vemos como é anormal o regime de taxas de juro negativas que vivemos nos anos mais recentes, em que efetivamente ter dinheiro amanhã era melhor que ter dinheiro hoje, o que não fazia sentido nenhum. Termos vivido nesta situação durante vários anos só mostra quão desequilibrada estava a política monetária dos bancos centrais, criando demasiada liquidez na economia, o que despoletou inflação.

A inflação é, essencialmente, uma subida generalizada do nível de preços, a qual sinaliza uma perda generalizada do valor do dinheiro. Em suma, quando há dinheiro a mais a circular ele passa a valer menos, e o que estamos agora a assistir com a subida das taxas de juro é apenas uma normalização das condições económicas.

A taxa de juro de referência de mercado do Euro é a Euribor que, basicamente, significa a taxa a que, em média, os bancos estão dispostos a emprestar euros uns aos outros durante um certo prazo.

Mas o mercado do euro não é um mercado livre, mas sim regulado pelo Banco Central Europeu (BCE) que estabelece, a cada seis semanas, as taxas diretoras a que empresta dinheiro aos bancos (taxa de refinanciamento) e que aceita receber o dinheiro extra dos bancos (taxa de depósito).

Ora, estas taxas efetivamente estabelecem balizas para a Euribor – um banco normalmente não vai emprestar a outros dinheiro a um valor inferior à taxa a que pode depositar esse dinheiro no BCE nem pedir emprestado a um valor superior à taxa que pode ir buscar dinheiro ao BCE.

Previsivelmente, com uma taxa atual do BCE de 2% para depósitos e 2,5% para refinanciamento, e uma tendência de subida, a Euribor a três meses está nos 2,18%, a seis meses a 2,78% e a 12 meses a 3,30%, sendo estas as taxas mais usadas nos créditos à habitação, tendo subido cerca de 3% nos últimos seis meses.