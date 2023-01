FMI avisa que juros só podem descer após “quebra credível da inflação”

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, admite que 2023 será ainda pior que 2022. As declarações foram feitas na primeira entrevista do ano desta responsável à estação norte-americana CBS.

“Para a maioria do mundo este será um ano difícil, ainda mais do que aquele deixamos para trás. Porquê? Porque as três grandes economias, Estados Unidos, União Europeia e China, estão em abrandamento simultâneo”, enumera.

Georgieva detalha ainda que os Estados Unidos “são os mais resilientes” e “podem evitar a recessão.”

“A União Europeia foi severamente atingida pela guerra na Ucrânia, metade estará em recessão em 2023. A China vai abrandar, será um ano duro para o país”, especificou.

A mesma responsável admite que a economia mundial desacelere “ainda mais” do que os 2,7% previstos para 2023, que ficam já abaixo dos 3,2% de 2022.

Apesar deste cenário, a responsável pelo FMI avisa para o risco de se aliviarem as taxas de juro cedo demais: “Se os bancos centrais arrepiarem caminho e abrandarem a luta contra a inflação porque o crescimento está a abrandar, arriscamos deixar a inflação ainda mais persistente”.