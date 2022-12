Governo com excedente de mais de três mil milhões em outubro

As contas são da UTAO, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que aponta para um resultado bastante acima das estimativas das finanças.

As Administrações Públicas chegaram a outubro com 8.448 milhões de euros, face ao período homólogo, o que representa um excedente de 3.009 milhões de euros.

Ainda segundo a UTAO, a receita fiscal disparou para 7.527 milhões de euros e representa 89% da melhoria do saldo orçamental. A restante receita subiu 3.734 milhões de euros.

Para este saldo contribui também “a diminuição do esforço financeiro com as medidas de política Covid-19 (2.820 milhões de euros)".

Todos estes fatores justificam a melhoria das contas, mesmo com a despesa adicional com as medidas de apoio à inflação (3.386 milhões de euros).

Todos os subsectores contribuíram para o excedente, desde o Estado (5.783 milhões de euros), até à Segurança Social (2.541 milhões) e as autarquias (499 milhões de euros).

Nos impostos, destaca-se o IRC (2.772 milhões de euros) e o aumento do IVA (3.088 milhões de euros). São receitas impulsionadas pela atividade económica e pela inflação.