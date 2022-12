Consumo de gás na UE cai 20% em cinco meses

No entanto, foram autorizadas algumas exceções, incluindo a Portugal, que podia ficar por um corte no consumo de 7%. Segundo estes dados, o país não só cumpriu, como superou esta meta.

Os números comparam com o mesmo período, entre 2017 e 2021. Esta descida já reflete o compromisso assumido pelos Estados-membros, de redução do consumo de gás natural em, pelo menos, 15% neste período.

O consumo de gás na União Europeia (UE) caiu 20% entre agosto e novembro deste ano, segundo dados do Eurostat, o gabinete de estatística dos 27.

Destaque ainda para Malta e Eslováquia, os únicos países que aumentaram o consumo de gás. A Irlanda foi o que menos reduziu. No entanto, Malta e Irlanda estão isentas do cumprimento das metas de redução, devido às fracas interligações com os restantes Estados-membros.

Abaixo da meta dos 15% estão ainda a Espanha, a Chéquia e Portugal.

Os países que mais reduziram o consumo de gás têm em comum o facto de serem vizinhos da Rússia: Finlândia, Letónia, Lituânia, Estónia e Roménia. Os três primeiros têm cortes acima de 40%.