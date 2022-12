Barragem do Alto Rabagão é a única com restrições à produção de energia

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, confirmou esta quarta-feira que a barragem do Alto Rabagão, no concelho de Montalegre, é agora a única que mantém restrições à produção de eletricidade.

É consequência das fortes chuvas dos últimos dias, já que as restrições abrangiam 15 albufeiras portuguesas, desde outubro, por se encontrarem com cotas mínimas de capacidade por causa da seca prolongada.

“Temos tido chuva significativa nos últimos dias, o que nos permite ter hoje um nível mais elevado de água nas nossas barragens. Já temos cerca de 65% em média, da capacidade hídrica do país e isso traz benefícios do ponto de vista daquilo que é a retoma normal da produção de energia hídrica. Neste momento, só uma barragem, o Alto Rabagão, tem essa limitação que diz respeito a atingir ou não um determinado nível de caudal”, anunciou o ministro do Ambiente.

Com a maioria das barragens do país já em plena produção, Duarte Cordeiro fala num impacto “muito significativo” na descida dos preços da energia.

“Esse impacto é muito positivo, porque diminui a nossa dependência da produção do gás para a produção de energia elétrica, com um impacto muito significativo nos preços e no mecanismo Ibérico”, realçou.

As declarações do governante foram feitas durante a apresentação dos apoios às empresas com as despesas energéticas, que têm como novidade o reforço da verba para 2023, em 500 milhões, sendo que o total é atualmente de 3.500 milhões de euros.