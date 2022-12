Emprego "verde" representou 13,2% do emprego total em Portugal

O emprego verde representou em Portugal 13,2% do emprego total em 2019, com presença sobretudo nos setores ligados à energia, construção e transportes e associado a cargos de liderança, segundo um estudo que divulgado nesta terça-feira. Estas são algumas das conclusões do sumário executivo do estudo "A economia verde e a evolução do mercado de trabalho em Portugal", realizado pelo Centro de Relações Laborais (CRL), em colaboração com a Universidade do Minho. O estudo da autoria de Francisco Carballo-Cruz, João Cerejeira, Rita Sousa e Sergey Volozhenin indica que 5,7% do emprego verde considerado (cerca de 145 mil trabalhadores) estão em profissões "com procura aumentada", ou seja, onde não se espera uma mudança significativa nas tarefas e competências, mas onde é esperada uma subida do emprego devido ao processo de descarbonização da economia. Já a percentagem do emprego em profissões que irão sofrer alterações de competências é de 5,9% (150 mil efetivos), enquanto a percentagem do emprego em profissões novas ou emergentes durante o processo de transição energética é de 1,6% (42 mil efetivos), indica o estudo.



Os setores mais afetados com o processo de descarbonização da economia são o setor da "eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio", com quase 40% do seu emprego em profissões verdes em 2019, seguindo-se o setor da construção e o dos transportes e armazenagem, com 26% e 25% do emprego, respetivamente. O estudo refere ainda que os setores com maior percentagem de emprego com um aumento da procura são a "eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio" (23%), as indústrias transformadoras (13%) e a construção (11% do emprego). Por sua vez, os setores onde se perspetiva uma maior necessidade de reconversão de competências são o dos transportes e armazenagem (16%), o da "captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição" (15%) e "atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares" (10%). As ocupações novas e emergentes associadas à economia verde têm, por seu lado, maior expressão nos setores de "eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio", na construção, e nas "atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares", com 7%, 6% e 3%, respetivamente.



Os setores de "fabricação de veículos automóveis, reboques, semirreboques e componentes para veículos automóveis" e de "fabricação de outro equipamento de transporte" são aqueles onde é esperada uma maior necessidade de reconversão profissional, com mais de 25% dos seus trabalhadores em profissões nesta situação. Mais homens na economia verde O estudo refere ainda que a proporção de homens em ocupações verdes era de 18,7%, quase o triplo da de mulheres (6,5%), acrescentando ainda que "quanto maior a idade, maior a proporção de trabalhadores em empregos verdes". "As necessidades de requalificação são mais evidentes no grupo dos trabalhadores mais velhos, com idade superior a 45 anos" e "os trabalhadores mais jovens têm maior presença em profissões com procura aumentada", pode ler-se no documento. 14% dos trabalhadores "verdes" têm ensino superior Os autores concluem ainda que "quase 14% dos trabalhadores com ensino superior estão em ocupações verdes, um valor superior aos 11,9% dos trabalhadores com ensino secundário, embora próximo dos 13,6% dos trabalhadores com níveis de escolaridade inferiores ao ensino secundário". A análise regional mostra uma maior importância do emprego verde nas regiões Centro, Alentejo e Norte, refletindo o perfil de especialização nos setores da indústria transformadora, construção e energia.