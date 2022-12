Bruxelas aprova financiamento de 13,5 mil milhões para investigação e inovação

A Comissão Europeia vai disponibilizar uma verba de 13,5 mil milhões de euros para apoiar a investigação e inovação em áreas como o ambiente e a energia, entre outras, do programa de trabalho do Horizonte Europa para 2023-2024.

Este financiamento foi aprovado no quadro do Horizonte Europa, o programa mais vasto da União Europeia (UE) para a investigação e inovação, segundo um comunicado do executivo comunitário.

O objetivo é financiar investigadores e inovadores europeus e “a procura de soluções revolucionárias para os desafios ambientais, energéticos, digitais e geopolíticos”.

O Horizonte Europa permitirá ainda o desenvolvimento de “ações específicas para apoiar a Ucrânia, promover a resiliência económica e contribuir para uma recuperação sustentável da pandemia de covid-19”.

O programa de trabalho do Horizonte Europa para 2023-2024 baseia-se no Plano Estratégico 2021-2024 do Horizonte Europa, adotado em março de 2021.

Foi criado juntamente com as partes interessadas, os Estados-Membros e o Parlamento Europeu.