Cabaz de alimentos atinge novo recorde desde o início da guerra na Ucrânia

Os aumentos mais significativos verificam-se na pescada fresca (78%), no arroz (53%), no leite (43%).

Deco revela que o preço de um cabaz de produtos essenciais continua a subir, estando nos 219.22 euros. Quando em janeiro se situava nos 187.70 euros.

A invasão russa à Ucrânia veio acelerar ainda mais a subida de preços da energia. Em conjunto com os preços altos das matérias-primas e a seca, a conjuntura tem vindo a pesar na fatura das famílias portuguesas na hora de ir ao supermercado.



Em causa está a monitorização feita desde final de fevereiro a 63 produtos alimentares essenciais, que incluem o peru, frango, pescada, carapau, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo e manteiga.



Para fazer face à escalada de preços, o Governo colocou em marcha um pacote de medidas que vão desde a devolução da receita adicional do IVA através do ISP dos combustíveis aos apoios para a empresas e particulares para a compra do gás. Estas medidas vão custar 1.335 milhões de euros aos cofres do Estado.