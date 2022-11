Idade da reforma fica nos 66 anos e quatro meses em 2024

Sendo este o valor que é utilizado para determinar a idade de acesso à reforma, no próximo ano, quem pedir a reforma antes dos 66 anos e quatro meses vai ter um corte de 13,8%, o valor mais baixo desde 2016.

De acordo com o INE, a esperança de vida cai pelo segundo período consecutivo, devido ao aumento da mortalidade durante o período da pandemia. E aqui são contabilizadas as mortes por Covid, mas também as que ocorreram por adiamento de consultas e exames.

A estimativa provisória da esperança de vida aos 65 anos, agora divulgada, não incorpora “as estimativas revistas de população residente decorrentes dos resultados definitivos dos Censos 2021”, assinala o INE, indicando que esses dados serão atualizados em maio de 2023.