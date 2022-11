Twitter. Musk vai revelar novo sistema de verificação na próxima semana

“Doloroso, mas necessário.” Foi assim que Elon Musk descreveu a criação de um novo sistema de verificação do Twitter, com diferentes cores, e que implicará que todas as contas verificadas sejam manualmente autenticadas.

O novo dono da rede social levantou esta sexta-feira o véu e indicou que o novo sistema provisório será lançado dentro de uma semana, na sexta-feira, 2 de dezembro, em que contas empresariais terão um selo dourado e contas institucionais um selo cinzento. Indivíduos (“celebridades ou não”, esclarece Musk) continuarão a ter um selo azul.