​Crédito à habitação. Prestação poderá aumentar 92 euros em 2023

"Contudo, a exposição dos bancos a estes empréstimos corresponde a 43,8% do stock em junho de 2022. Esta maior exposição decorre de, para as mesmas condições contratuais (taxa de juro e maturidade residual), empréstimos cujo montante em dívida seja superior terem maiores aumentos da prestação."

Os empréstimos à habitação celebrados entre 2019 e 2022 são os que apresentam um maior aumento da prestação média entre junho de 2022 e dezembro de 2023.

A estimativa da instituição liderada por Mário Centeno confirma uma tendência de subida da prestação do crédito à habitação.

Segundo uma simulação da Deco/Dinheiro&Direitos, a prestação da casa paga pelos clientes bancários no crédito à habitação sobe acentuadamente neste mês de novembro nos contratos indexados à Euribor a três, seis e 12 meses, face às últimas revisões.

Um cliente com um empréstimo no valor de 150 mil euros, a 30 anos, indexado à Euribor a seis meses e com um "spread" (margem de lucro do banco) de 1%, passa a pagar a partir de agora 632,16 euros, o que traduz uma subida de 170,83 euros face à última revisão em maio.