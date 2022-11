Black Friday. Afluência mantém-se, mas compras são mais ponderadas e dirigidas a bens essenciais

Aliás, o e-commerce tem sido um setor em crescimento em Portugal, especialmente a partir da pandemia. De acordo com a We Are Social, agência de comunicação e marketing dos Estados Unidos, mais de metade (51%) da população portuguesa já recorre ao comércio online.

Apesar da crise económica e energética, os portugueses continuam a apostar nas promoções da Black Friday. No entanto, as compras têm sido mais ponderadas e direcionadas para bens essenciais de uso recorrente.

A afluência à Black Friday este ano "está em linha" com os valores do ano passado, mas Ana Rêgo sublinha que "as realidades não podem ser diretamente comparadas".



"[Este ano], as famílias portuguesas estão com os orçamentos mais restritos, mais apertados pela crise, pela inflação, neste caso como consequência da guerra na Ucrânia."

O "aumento das faturas com electricidade, os consumos energéticos, ou as flutuações no mercado imobiliário" terão impacto na carteira, pelo que os portugueses não só têm redirecionado as compras para bens essenciais e de uso mais recorrente, como estão mais predispostos para comparar preços e produtos.

"Nós estivemos a monitorizar as encomendas, os hábitos e o percurso dos utilizadores e dos consumidores [do KuantoKusta]. Aquilo que nós sentimos é que há uma preocupação maior e há uma afluência [às compras] maior nesta altura do ano", realça.

Ana Rêgo salienta que as "novidades tecnológicas" e "produtos de maior valor", como telemóveis, televisões e consolas, continuam a ser os mais "apetecíveis e procurados pelos consumidores". Mas "na hora de direcionar o orçamento, acabam por escolher bens de utilidade", como produtos para a casa ou eletrodomésticos.