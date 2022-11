Inflação no Reino Unido nos 11,1%. É o valor mais alto dos últimos 40 anos

A inflação no Reno Unido acelerou em outubro, chegando aos 11,1% em um ano, a maior em mais de 40 anos, impulsionada principalmente pelo aumento dos preços da energia, anunciou esta quarta-feira o Gabinete Nacional de Estatísticas (ONS).

Estes novos aumentos de preços, mais rápidos do que o esperado, constituem um novo golpe para as famílias britânicas atingidas por um forte aumento do custo de vida, em vésperas da apresentação do orçamento que deverá marcar o regresso da austeridade no país.

"O aumento dos preços do gás e da eletricidade elevou a inflação ao seu nível mais alto em mais de 40 anos", apesar do teto de preços estabelecido pelo Governo, escreveu Grant Fitzner, economista-chefe do ONS, na rede social Twitter.