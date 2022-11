Segurança Social dá bónus de mais de um milhão aos cobradores de dívidas

A Segurança Social vai pagar um bónus de 1,44 milhões de euros aos trabalhadores do Departamento de Gestão da Dívida do Instituto de Gestão Financeira (IGFSS). A notícia é avançada pelo jornal ECO que cita a portaria publicada, esta terça-feira, em Diário da República.

O prémio está previsto desde 2019 e resulta do bom desempenho destes funcionários na cobrança coerciva de dívidas.

“O objetivo de cobrança de dívida do IGFSS previsto no QUAR para 2021 foi fixado em 396 milhões de euros, tendo a cobrança efetiva ascendido a 434 milhões de euros, o que se traduziu na superação do objetivo”, lê-se na portaria.

A lei prevê que o valor dos prémios a atribuir aos funcionários seja calculado em função da taxa de justiça cobrada no respetivo ano.

Segundo a mesma portaria, “o montante de taxa de justiça cobrado no ano de 2021” foi de 11.041.803,51 euros. Como o valor dos prémios corresponde a 13% da taxa de justiça cobrada anualmente, significa 1,44 milhões de euros em prémios. Um montante que é superior ao bónus de 1,29 milhões de euros entregue em 2021.

Não se sabe por quantos trabalhadores será distribuído o prémio, uma vez que este varia consoante a função exercida. Os dirigentes intermédios e técnicos superiores recebem 500 euros e os assistentes técnicos recebem 340 euros.

Os prémios serão distribuídos trimestralmente, nos meses de março, junho, setembro e dezembro.