Bruxelas revê em baixa crescimento português em 2023

A Comissão Europeia reviu em ligeira alta o crescimento do PIB português para este ano (6,6%), mas antecipa que em 2023 cresça somente 0,7%, abaixo das suas anteriores projeções e abaixo das do Governo.

Bruxelas antecipou também um défice de 1,9% do PIB em Portugal este ano, mantendo a estimativa anterior e novamente em linha com o previsto pelo Governo, e uma ligeira revisão em alta para 2023.



Na proposta a proposta de Orçamento do Estado para 2023, que elaborou e apresentou em outubro, o Executivo de Lisboa prevê que a economia portuguesa cresça 6,5% este ano e 1,3% em 2023, mas no início do corrente mês o ministro das Finanças, Fernando Medina, já admitiu que a economia portuguesa poderá crescer ainda mais do que o previsto em 2022, avançando 6,7%.

Quanto à dívida pública, a previsão é que fique nos 115,9% este ano e 109,1% no próximo, o que está quase em linha com o estimado no OE2023 (115% em 2022 e 110,8% em 2023). A trajetória de redução continua em 2024 para 105,3%, projeta o Executivo comunitário.



Bruxelas estima que a taxa de desemprego em Portugal será de 5,9% tanto em 2022 como 2023, acima da previsão de 5,6% do Governo português. Para 2024, antecipa uma descida do desemprego para 5,7%.



Já para a inflação, vê uma taxa de 8% em 2022 e 5,8% em 2023, ambas mais elevadas que a estimativa do Governo. O Executivo estimava uma taxa de 7,4% em 2022 e 4% em 2023.