Autoeuropa faz greve a 17 e 18 de novembro às primeiras duas horas de trabalho

Reunidos em plenário ontem e esta quarta-feira, os trabalhadores da Autoeuropa tomaram a decisão, por maioria qualificada, de avançar com uma greve às primeiras duas horas de trabalho nos próximos dias 17 e 18 de novembro,

Isso mesmo adiantou à Renascença Rogério Nogueira, o coordenador da comissão de trabalhadores.

"Vai provocar oito horas sem produção de carros. Para já avançamos com a greve, se a empresa não se sentar à mesa com a comissão de trabalhadores para um aumento salarial extraordinário, tendo em conta o aumento drástico da inflacão e do custo de vida dos trabalhadores, iremos reunir de novo e a comissão ficou mandatada para aplicar formas de luta mais duras", explica o coordenador.

Desde ontem, os trabalhadores realizaram quatro plenários onde demonstraram o seu descontentamento face à perda de poder de compra, considerando que nao restava alternativa se não avançar para esta greve.

A administração da fábrica quer pagar bónus únicos de 400 euros. Já os operários defendem a antecipação de aumentos com efeitos retroativos.

Os trabalhadores alegam que a empresa tem margem para um aumento nos pagamentos tendo em conta que caminha para o segundo melhor ano de sempre a nivel financeiro.

[atualizado às 13h12]