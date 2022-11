"Theneo" vence pitch da Web Summit. Empresa trabalha na área da programação

Está encontrada a startup vencedora da edição deste ano da Web Summit. É a "Theneo", empresa da Georgia, que opera na área da programação.

Ana Robakidze, fundadora da empresa, disse estar muito feliz com a distinção e lembrou que ainda "no ano passado estava ali no público a sonhar estar aqui. É muito bom estar aqui a representar não só a minha empresa como também o meu país", disse.

As outras startup finalistas eram a "BiomeOne", empresa na área do diagnóstico de doenças oncológicas, e a "Gataca", da área da segurança informática. No total, estiveram mais de 100 empresas empreendedoras a concurso.

No ano passado, a vencedora foi a startup portuguesa Smartex, que trabalha na área dos têxteis.

A Web Summit termina esta sexta-feira. Esta foi a edição com maior número de sempre de participantes, mais de 71 mil pessoas.