Europa corre risco de falta de gás no próximo inverno

A Europa corre o risco de ter falta de gás no inverno de 2023-2024, alertou esta quinta-feira a Agência Internacional de Energia (AIE), que apelou aos governos para "agirem imediatamente" e reduzirem a procura.

Cerca de 30 mil milhões de metros cúbicos de gás podem vir a faltar no próximo ano, em caso de paragem total das entregas provenientes da Rússia e também com a recuperação económica da China, que absorverá uma larga parte do gás natural liquefeito (GNL), segundo os cálculos da AIE, criada em 1974 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) para aconselhar os países em questões energéticas.

As reservas europeias estarão apenas a 65% no início do inverno de 2023-2024, quando atualmente estão em 95%, indicou o diretor da agência, Fatih Birol, aos jornalistas durante uma conferência de imprensa 'online'.

A 'almofada' garantida pelos atuais níveis de reserva, a redução recente nos preços de gás e as temperaturas amenas, ao contrário do que é habitual, não devem levar a conclusões demasiado otimistas quanto ao futuro", adverte a AIE nesta análise, que sublinha que no verão de 2023 as condições geopolíticas e económicas mundiais para conseguir abastecimento e preencher as reservas devem ter mudado bastante em relação a 2022.