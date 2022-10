Carregador universal na UE. iPhone vai ter porta USB-C, mas Apple não diz quando

A Apple vai respeitar a nova diretiva da União Europeia (UE) que dita que, a partir de 2024, todos os telemóveis comercializados no espaço comunitário terão o mesmo tipo de carregador e interface USB-C.

A informação foi avançada por Greg Joswiak, diretor de marketing da gigante tecnológica norte-americana, durante uma conferência de tecnologia organizada pelo "Wall Street Journal".

"Obviamente teremos de cumprir [a diretiva] assim como cumprimos outras leis, não temos alternativa", declarou Joswiak, sem adiantar uma data para a transposição da diretiva para o iPhone -- que, de acordo com a agência Bloomberg, poderá acontecer já em 2023.

Sob a diretiva europeia aprovada esta semana pelo Conselho da UE, após luz verde do Parlamento Europeu e das outras instâncias, até 2024 a porta USB-C será obrigatória em todos os dispositivos eletrónicos como telemóveis, tablets e auscultadores comercializados no espaço comunitário.

Para os europeus, um carregador universal permitirá "melhorar a comodidade do consumidor através da harmonização das interfaces de carregamento e da tecnologia de carregamento rápido" e também "reduzir significativamente o desperdício eletrónico".

A Apple discorda, com Joswiak a destacar no mesmo evento que o desacordo entre a empresa norte-americana e a UE sobre o carregador universal dura já há uma década, quando as autoridades europeias queriam que a Apple adotasse o micro-USB.

A Apple já efetuou alterações em vários dos seus equipamentos para acomodar a nova diretiva, à exceção do iPhone, que continua a utilizar a tecnologia Lightning USB.