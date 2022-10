"Não há autorização para novas injeções" na TAP, garante Medina

O ministro das Finanças, Fernando Medina, garantiu esta sexta-feira que não estão previstas novas injeções de fundos na TAP além dos 900 milhões de euros que estão já inscritos no Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

Fernando Medina, que está a ser ouvido na Comissão do Orçamento e Finanças (COF), no parlamento, sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), respondia ao deputado do PSD Duarte Pacheco, que instou o ministro a garantir que não haverá mais injeções na transportadora área e também no Novo Banco.

Afirmando-se surpreendido com a adjetivação usada para apontar a ausência destes dois temas no OE2023, Fernando Medina afirmou que do cumprimento do plano de reestruturação da TAP ("que é público"), o Estado está autorizado à transferência até ao limite de 900 milhões de euros.

“O Estado não pode realizar injeções para além do que está previsto e inscrito”, disse, repetindo que “não há autorização para novas injeções” além do valor que está já inscrito no OE2022.