“Orçamento do Estado para 2023 é otimista e ficou aquém”, diz bastonária dos Contabilistas Certificados

A bastonária dos Contabilistas Certificados entende que é preciso um corte maior no IRS, menos taxas de IVA na energia e mais incentivos à contratação de jovens e pessoas com deficiência. As contas para o próximo ano têm o mérito de apoiar o rendimento disponível, mas em entrevista à Renascença , Paula Franco lamenta que os senhorios tenham ficado de novo para trás. A bastonária avisa ainda que a inflação estimada pelo Governo não é realista e terá de ser ajustada.

Havia uma fórmula direta que acompanhava os salários mínimos, que não pagavam qualquer tipo de imposto pela garantia desse mínimo de existência. A fórmula mudou, permitindo acompanhar os salários até 1.000 € mensais. Portanto, há aqui uma grande diferença entre o salário mínimo e os 1.000 € mensais, que vão ficar abrangidos, desde que estes aumentos tenham a ver com o trabalho dependente e com reformas, vão ficar abrangidos pelo não pagamento de impostos, o que é significativo para as famílias com menor rendimento.

Não se mexe diretamente, mas mexe-se indiretamente, porque se o aumento do IAS for efetivamente dos tais 8%, também há o ajustamento de algumas das deduções. Quanto às restantes, acho que aqui apostou-se mais na redução da taxa e não no aumento das deduções.

Só com a publicação das taxas é que vamos verificar isto. Os escalões sim, foram ajustados nesse sentido. Quem não for aumentado já vai ter algum benefício pela própria mexida dos escalões e das taxas, mas também quem for aumentado tem garantido o próprio aumento em si.

Uma das bandeiras do Governo é a subida dos salários médios. No entanto, as simulações indicam que depois destas alterações só há alívio fiscal para quem não for aumentado no próximo ano. Faltou coragem nestas alterações?

No entanto, ao separar o mínimo de existência do salário mínimo, os salários mais baixos arriscam agora passar a pagar IRS?

O que se fala é que com a evolução nos próximos anos, pode o salário mínimo ficar sujeito a imposto. Não agora para 2023.

Este Orçamento já tem o mérito de corrigir os erros no mínimo de existência. Há mais erros do género ainda por resolver?

Há sempre erros, há sempre injustiças no cálculo dos impostos que poderiam ser mexidas. Por exemplo, as matérias em relação aos deficientes e quem tem um grau de deficiência estão aquém daquilo que deveriam existir, porque existem muitas limitações em termos de trabalho e os incentivos fiscais poderiam mitigar essas questões. A inclusão. Acho que se poderia ter ido mais além mas, lá está, neste momento estamos a debater a falta de trabalhadores e a retenção de trabalhadores em Portugal e o foco foi muito nessa medida.

Há alguns incentivos à contratação

As medidas dos jovens, com o aumento dos benefícios, de alguma forma podem ajudar. Aqui podia-se ter ido muito mais além. Só até aos 26 anos é pouco, devia ir até aos 30. Claro que já há uma medida que abrange os 30 anos, quando se faz um doutoramento, mas são situações pontuais. Devia ser transversal, temos de reter o talento até aos 30 anos, porque nos primeiros anos de trabalho até é normal que os jovens fiquem em Portugal e depois, quando têm já alguma experiência, é que vão para outros países. Há quem vá logo, claro, e também é preciso reter.

Para os pensionistas, o Governo deixou cair a aplicação da fórmula de atualização à inflação, mas o Ministro das Finanças já garantiu que há possibilidade de acertos nos aumentos. Ainda assim, os pensionistas podem ficar tranquilos?

É uma questão que não está ainda clara, é uma das situações que vamos ver o que acontece. O mesmo se passa em relação à generalidade dos trabalhadores. Acho que todos os aumentos e todos os incentivos não vão ser suficientes para fazer face, não à taxa de inflação prevista, mas ao verdadeiro cabaz de compras dos portugueses e, claramente, muitos portugueses vão ter algumas dificuldades.

Na habitação não há apoios diretos a quem está a pagar a casa ao banco, o Governo apenas permite que alguns paguem menos IRS mensalmente, mas o imposto devido é acertado no final do ano. Podemos chamar-lhe uma medida cosmética?

É uma medida que é cosmética, mas pode ter algum impacto. As taxas de retenção na fonte, que no fundo é aquilo que se aplica ao nosso salário mensal e que permite que fique o dinheiro disponível no nosso bolso, se a taxa de retenção for superior, ficamos com menos dinheiro, se for inferior, ficamos com mais dinheiro. Depois fazemos o acerto no fim do ano em função da taxa final. Mas, por via das deduções, e os empréstimos ainda têm deduções, o valor que pagamos no final do ano é diminuído por via desses empréstimos. Mas isso até hoje não estava refletido nas taxas de retenção.

O que se quer aqui fazer, e não posso deixar de elogiar apesar de para nós, contabilistas certificados, ser mais complicado e complexo de aplicar, mas pode ter um impacto direto realmente no dinheiro disponível dos portugueses. O que está previsto na norma é que se os trabalhadores tiverem um empréstimo à habitação e comunicarem à entidade empregadora, aplica-se no processamento do seu salário a taxa imediatamente anterior.

Isto pode significar mais dinheiro disponível e não afetará nas contas finais, que já estariam influenciadas por essa mesma dedução.