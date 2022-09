Gasóleo e gasolina voltam a descer

Apesar da previsão de descida do preço do gasóleo, este combustível continua mais caro do que a gasolina, refletindo várias semanas em que o preço do gasóleo aumentou e o da gasolina baixou.

A influenciar o preço dos combustíveis estão as medidas extraordinárias de redução fiscal que foram prolongadas até ao final do ano.

Medidas que equivalem a uma redução da carga fiscal de 28,2 cêntimos por litro no gasóleo e 32,1 cêntimos por litro na gasolina.

Entre as medidas em vigor incluem-se o desconto no ISP equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para 13%, a compensação por via de redução de ISP da receita adicional de IVA e a suspensão da atualização da taxa de carbono.