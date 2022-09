Preço dos combustíveis continua a descer

Pela terceira semana consecutiva, o preço dos combustíveis fica a partir desta segunda-feira mais barato.

O preço da gasolina simples 95 deverá descer cerca de cinco cêntimos para os 1,662 euros por litro, retomando valores verificados no final de 2021.

Já o gasóleo deverá registar uma descida de três cêntimos por litro para os 1,793 euros.

A confirmarem-se estas mexidas, o gasóleo vai ficar 13 cêntimos mais caro do que a gasolina.

Ainda assim, o preço final na bomba depende de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

De acordo, com o último relatório de Bruxelas, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 praticado em Portugal é o quinto mais caro em toda a UE.

Recorde-se que os preços nas bombas continuam a beneficiar de três medidas de mitigação implementadas pelo Governo.

O desconto no ISP equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para 13%, a compensação por via de redução de ISP da receita adicional de IVA, e a suspensão da atualização da taxa de carbono baixaram em 28,2 cêntimos a carga fiscal do gasóleo e em 32,1 cêntimos a carga fiscal da gasolina.