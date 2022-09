“Ninguém pode afastar o risco de recessão nos próximos meses”, diz comissário europeu

Durante o seu discurso, o comissário europeu constatou que, em fevereiro de 2021, a contribuição da energia para a inflação era negativa, ao contrário do que acontece neste momento, em que está próxima dos 40%. E apesar de todas as dificuldades, o mercado laboral na Europa “está muito interessante”, com o “mais baixo nível de desemprego em muitos anos”.

O comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, afirmou esta quinta-feira que, nos próximos meses, “ninguém pode afastar o risco de recessão”, salientando as incertezas do atual momento na Europa.

“Seria louco, por causa desta crise, esquecermos os nossos compromissos e a liderança europeia na transição verde”, apontou Gentiloni, frisando que um reforço nessa estratégia levará a uma Europa mais independente de combustíveis fósseis, nomeadamente de origem russa.

“Não podemos excluir que, nos próximos meses, parte do nosso espectro político e opinião pública proteste e diga que com as sanções estamos a afetar a nossa própria economia, e a questionar se vale a pena o esforço.”

“É por essa razão que temos que nos lembrar do que está em causa. Há um regime autocrático que usa o poder militar para ocupar uma nação europeia independente”, referiu o responsável, membro do Partido Democrático italiano que disputa no final deste mês as eleições gerais, onde o partido de extrema-direita FdI (Fratelli d’Italia) é apontado como potencial vencedor.