​Quanto pode poupar no mercado regulado de gás? Governo fez as contas

O Governo fez as contas a quanto as famílias e os pequenos negócios poderão poupar com a mudança para o mercado regulado de gás natural.



Depois de a EDP Comercial ter anunciado um aumento médio da fatura do gás a partir de outubro, e de a Galp admitir que também vai atualizar as tarifas do gás no mercado liberalizado, o executivo anunciou que as famílias e os pequenos negócios poderão mudar para o mercado regulado, a partir de outubro.

Recorrendo ao simulador da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o Ministério do Ambiente e da Ação Climática indica agora quanto os consumidores de gás natural podem poupar ao fim do mês no mercado regulado.