Consumidores domésticos "não devem ficar alarmados" com subida dos preços no gás

A DECO garante não haver razões para alarmismos após o anúncio do aumento do preço do gás feito pela EDP, que deverá ser seguido pela Galp. Segundo a associação, os aumentos não vão afetar todos consumidores ao mesmo tempo.

De acordo com a EDP, a escalada de preços vai aumentar a fatura do gás às famílias em 30 euros mensais, em média, já a partir de outubro e por um prazo de três meses. No entanto, a DECO tranquiliza os consumidores.

Em declarações à Renascença, Ingrid Pereira, jurista do Gabinete de Apoio ao Consumidor da DECO, sublinha que os aumentos não vão afetar todos consumidores ao mesmo tempo, porque o valor contratualizado pelos clientes domésticos tem um valor fixo e inalterável, pelo menos, até à renovação. Mesmo aí, haverá espaço de manobra para os clientes.

"Os consumidores domésticos não devem ficar alarmados com o anúncio deste aumento, porque muitos têm contratos com preço fixo. Portanto, durante a vigência do contrato, que normalmente é de um ano, e que se renova por igual período, e tendo sido acordado um preço fixo, o comercializador não poderá proceder a um aumento deste valor", explica.



Trinta dias antes do final do contrato, o comercializador terá de alertar os consumidores para uma eventual subida do preço. Estes podem, então, procurar novo fornecedor, "porque estamos num mercado livre".