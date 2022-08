Administração Pública. ENSE avalia faturas da Endesa que apresentem irregularidades

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) vai avaliar as faturas da Endesa que apresentem irregularidades.



No seguimento do despacho publicado pelo primeiro-ministro, o secretário de Estado da Energia, João Galamba, já definiu o procedimento pelo qual vão ser validadas as faturas a pagar pelos organismos públicos com contratos com aquele operador.

Num novo despacho, publicado segunda-feira em Diário da República, João Galamba define que só as faturas analisadas por um gestor, e em que sejam detetadas desconformidades, é que deverão ser reencaminhadas para a ENSE.

As restantes faturas da Endesa podem ser imediatamente pagas.

Das que chegam à ENSE, e que serão ali analisadas, só as que apresentem essas alegadas irregularidades é que serão submetidas à validação do secretário de Estado.