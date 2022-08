Da Europa à Ásia. ​Crise energética vai despertar "era de ouro" no nuclear?

A Agência Internacional de Energia (AIE) também defendeu, no último mês, que o mundo precisa desta resposta. Segundo a AIE, a capacidade nuclear global tem de duplicar até 2050 para se atingirem metas líquidas de zero, para alimentar veículos elétricos e produzir combustíveis não fósseis, como hidrogénio e amónia, para reduzir as emissões da indústria pesada.

Esta necessidade deverá relançar o nuclear. Esta energia viveu anos dourados após a crise do petróleo, na década de 1970. Agora o nuclear tem mais obstáculos para ultrapassar, tem de enfrentar a oposição de políticos e organizações ambientalistas e não-governamentais, além da segurança e do financiamento.

No Reino Unido, o governo deu luz verde em julho para a construção de uma nova central nuclear, no sudeste de Inglaterra. Será o segundo projeto novo em duas décadas. A empresa conta que até 2023 fique fechada a questão do financiamento.

A Alemanha, que está a sofrer o maior impacto com a redução do fornecimento do gás russo, deverá prolongar a atividade das três centrais nucleares do país.

Neste momento, há apenas algumas centrais nucleares em construção, mas França já tem planos para avançar com “14 novos reatores até 2050”, pelo menos. O governo francês está em negociações com o grupo Eletricite de France SA, para gerir o maior operador nuclear da Europa.

Na Ásia-Pacifico, os novos líderes já estão a preparar-se para as necessidades energéticas a curto prazo. Uma mudança que não fica limitada ao governo.

Segundo Paul Stein, presidente da Rolls-Royce SMR, uma unidade da Rolls-Royce, “novas tecnologias, como pequenos reatores modulares (SMR), mais rápidos de construir e menos onerosos do que as unidades convencionais, estão a ser discutidas em Singapura, nas Filipinas e no Japão”.

"As economias fortemente industrializadas do Extremo Oriente precisam tanto, talvez ainda mais, de um rápido aumento da energia nuclear, tanto quanto a Europa industrializada e os Estados Unidos", acrescentou Paul Stein.

Do ponto de vista do custo, em média, a eletricidade gerada pelo nuclear fica a menos de metade do preço, se comparada com a eletricidade produzida com gás natural e fica em linha com o carvão.

Argumentos que alimentam os novos projectos, em construção desde 2017, de reatores chineses e russos. As sanções a Moscovo, após a invasão à Ucrânia, atrasaram mas não travaram as operações.

A atrapalhar estes empreendimentos estão também as questões da segurança. O desastre na central japonesa Fukushima obriga a revisões adicionais de segurança, o que tem implicado custos adicionais, acrescidos com a pandemia.

Exemplo disso, o projecto Hinkley Point C da EDF, em construção no Reino Unido, que vai começar a gerar energia com uma década de atraso e um rombo no orçamento inicial. Nos EUA, dois reatores já acumulam um atraso de seis anos e os custos duplicaram.

EUA: entre o passado e o futuro

Seis mil milhões de dólares. Foi o valor aprovado no último ano pelo Presidente norte-americano, Joe Biden, só num programa para apoiar o setor nuclear, o “Civil Nuclear Credit”. Não impediu o fecho da central do Michigan, mas pode ir a tempo de manter “Diablo Canyon”, na Califórnia.

Os EUA têm mais reatores do que qualquer outro país, mas têm vindo a perder unidades, devido aos custos de segurança e à competição com as renováveis e o gás natural. Em dez anos, passaram de 104 reatores para 92, segundo a Reuters.

No final de julho foi anunciado um acordo no Senado que pode ajudar a manter as antigas centrais e construir novos reatores, mais avançados. O objetivo é produzir eletricidade com “emissão zero” e combustível para os reatores nucleares, que é normalmente importado da Rússia. Esta é agora uma decisão política e passa pelo congresso.